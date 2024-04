Catania, scoperto un deposito abusivo di gasolio: sequestrati oltre 3.000 litri di materiale

A seguito di quanto emerso dopo il controllo dei finanzieri, l'avvocato legale della società indicata è stato denunciato

Nell’ambito di un controllo specifico, i finanzieri del comando di Catania hanno scoperto l’attività di un deposito abusivo di gasolio. Questo, era situato all’interno di un’azienda di logistica della Zona Industriale della città etnea.

Nell’ambito di questa operazione, i finanzieri hanno sequestrato oltre 3.000 litri di gasolio giudicato di provenienza illecita. Inoltre, è scattata la denuncia per l’avvocato legale della società di logistica indicata. Per lui, l’accusa parla di sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise su prodotti energetici.

Catania, deposito abusivo di gasolio nella Zona Industriale

Un deposito abusivo di gasolio all’interno di un’azienda di logistica nella Zona Industriale di Catania. E’ questo quanto scoperto dai finanzieri del comando provinciale della città etnea che, nel corso dell’operazione in sede, hanno sequestrato oltre 3.000 litri di gasolio di illecita provenienza. Inoltre, dalle indagini è emerso anche come il materiale petrolifero fosse stato stoccato in una cisterna fuori terra e ben attrezzata. Con ogni probabilità, questa forniva il rifornimento a diversi veicoli.

Catania, deposito abusivo di gasolio: scatta la denuncia

A seguito di quanto emerso dopo il controllo dei finanzieri, l’avvocato legale della società indicata è stato denunciato per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise su prodotti energetici.