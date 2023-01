Catania SSD, Ferraro: “Nostra marcia straordinaria: recuperato Jefferson”

A due giorni dalla sfida contro la Vibonese, mister Ferraro ha parlato in conferenza stampa: Jefferson recuperato, Russotto ancora out

Quattro vittorie consecutive, +14 sul Locri secondo in classifica ed una promozione in C che si avvicina ogni giorno di più.

E’ un momento d’oro per il Catania, atteso adesso dalla trasferta in Calabria contro la Vibonese del presidente etneo Caffo.

Il tecnico rossazzurro, Giovanni Ferraro ha presentato così la sfida di Vibo Valentia in conferenza stampa, annunciando anche il recupero di Jefferson per la gara di sabato pomeriggio.

Le parole di mister Ferraro: “Russotto ancora out”

“La marcia del Catania è straordinaria ma dobbiamo pensare a tenere alta l’asticella – spiega l’allenatore campano – Tra quindici giorni i calciatori appena rientrati recupereranno la miglior condizione, da qui alla fine avremo bisogno di tutti per mantenere alta la qualità degli allenamenti e conseguentemente delle prestazioni in partita. Per questa gara recuperiamo certamente Jefferson, non Russotto; per gli altri, valuteremo domani con lo staff medico. La Vibonese delusa? È una squadra forte e non credo si tratti di demeriti delle inseguitrici ma di meriti del Catania; se non ci fosse il Catania sarebbe un campionato molto avvincente. Da qui alla fine ognuno di noi deve dare il massimo, dobbiamo pensare a migliorare sempre le prestazioni personali e quindi quelle collettive. I ragazzi hanno grande disponibilità e li vedo molto concentrati sul lavoro. Tutti i calciatori devono dare un contributo importante: anche partendo dalla panchina, possono incidere e fare la differenza in corso di gara. Abbiamo tanti attaccanti? Avere un’abbondanza di giocatori è la cosa migliore per il Catania. Il mercato? Se ne occupano il direttore Laneri e la società”.

(Foto: Catania SSD)