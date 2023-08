Catania, i progetti per restituire il mare alla città: 15 milioni per parte del waterfront

La bretella che collega viale Ulisse a via del Rotolo è il primo passo per la "liberazione" del fronte mare dalle auto.

L’asfalto che ricopre la corsia è il segno più evidente che, dopo anni di attesa, parte della Viabilità di scorrimento Rotolo – Ognina sta per vedere la luce.

Viabilità di scorrimento e lungomare

L’opera, avviata ai tempi della sindacatura di Umberto Scapagnini e dell’allora Ufficio speciale retto dall’ingegnere Tuccio D’Urso, potrebbe a breve dunque essere consegnata. Anche se solo in parte: si tratta della corsia che collega la Circonvallazione alla via del Rotolo e che, una volta aperta al traffico, consentirà di alleggerire il lungomare cittadino dal traffico.

“Come annunciato, abbiamo sollecitato la ripresa dei lavori riavviati da qualche settimana – afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Sergio Parisi. Finalmente – prosegue – mettiamo un punto a questa parte del progetto. perché con questa corsia chiudiamo in qualche modo un capitolo per aprirne un altro a cui daremo un nuovo sprint”.

Lungomare: Parisi e la “nuova visione”

Quello di cui parla l’assessore Parisi è una nuova visione degli interventi che riguarderanno l’intera area di quella porzione di Waterfront e la riqualificazione del borgo marinaro di Ognina e che potranno essere portati avanti con i finanziamenti dell’Ue. D’altronde, tra le deleghe di Parisi c’è anche quella dei fondi comunitari. Le opere riguarderanno la riqualificazione del lungomare, da piazza Mancini Battaglia fino a via del Rotolo e saranno oggetto di un concorso internazionale di idee. A disposizione ci sono ben 15 milioni e l’idea è quella di demolire il cavalcavia di fronte il porticciolo di Ognina, liberando così il borgo marinaro.

L’attesa per la bretella che “alleggerirà” il traffico

Al momento, comunque, si attende l’apertura della bretella che libererà parte del lungomare: mancherebbero solo i guard rail, la segnaletica, la sistemazione di alcuni incroci e realizzazione di svincoli, e il collaudo. Non appena sarà aperta al traffico, “entro l’anno” afferma prudentemente Parisi, si passerà alla progettazione dell’altra bretella per consentire il percorso inverso, quindi da via del Rotolo a viale Ulisse, e procedere con il bando per la gara di progettazione del lungomare.

Lungomare: in autunno le novità

“In autunno partirà il concorso di progettazione per la parte del lungomare che vada Piazza Mancini Battaglia a Piazza Nettuno – continua l’assessore. Stiamo chiudendo il DIP, ovvero il documento indicativo di programmazione, e questo consentirà di fare una progettazione unitaria di tutta l’area. Contestualmente, bandiremo la gara per l’altra bretella e ragioneremo sugli altri interventi proprio sulla scorta del DIP”.

Secondo lotto: nessuna novità

Relativamente al lotto Europa – Rotolo, invece, determinante per completare la viabilità di scorrimento, nessuna novità. Anzi una: il gruppo di progettazione incaricato sembra aver terminato la mappatura generale delle aree necessarie alla realizzazione della strada.