Lutto nella politica e nello sport siciliano, addio a Beppe Spampinato: “Grande dolore”

Un personaggio simbolo della politica regionale e locale: avrebbe compiuto 65 anni a breve.

Lutto nel mondo della politica e dello sport siciliano: è morto Beppe Spampinato, ex assessore regionale (con delega al lavoro durante la Giunta Lombardo), ex componente del CdA dell’Anas e molto impegnato anche nella promozione dello sport a livello locale.

Avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 25 febbraio e da tempo lottava contro una brutta malattia. Lascia la moglie e una figlia.

Chi era Beppe Spampinato

Nel corso della sua lunga e onorata carriera, Spampinato ha ricoperto diversi ruoli nel mondo della politica e dell’amministrazione locale. Dopo la specializzazione in Diritto, ha ricoperto vari ruoli: è stato membro del Consiglio dell’Anas, consulente della commissione Affari costituzionali del Senato e legale esterno per diverse Partecipate regionali e imprese private. Inoltre, ha prestato servizio come assessore regionale al Lavoro per la Giunta Lombardo ed è stato anche deputato all’Ars.

In ambito sportivo, poi, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Coni a Catania, oltre ad aver ottenuto in gioventù diversi risultati nel campo dell’atletica. In più, Beppe Spampinato è stato anche capo di Gabinetto del Comune di Catania con la giunta Bianco; precedentemente aveva lavorato anche come consigliere comunale a Tremestieri Etneo.

Il cordoglio

Innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi c’è quello dell’ex sindaco etneo, Enzo Bianco, che scrive: “Stamattina se ne è andato, dopo una dura sofferenza, Beppe Spampinato. Ho conosciuto Beppe 35 anni fa. Abbiamo combattuto mille battaglie. L’ho avuto al fianco nelle tante responsabilità e iniziative. Protagonista dotato di una naturale carica di simpatia. Ha svolto anche tanti delicati incarichi.

Anche quando abbiamo avuto opinioni diverse, ha combattuto con passione ed energia. Lo ricordo con profonda tristezza a tutti gli amici comuni. Abbraccio la moglie e la figlia. Ciao Beppe”.

Questo il messaggio di Raffaele Lombardo: “Grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Beppe Spampinato. È stato assessore nella Giunta regionale da me presieduta, ma soprattutto mio grande amico. Ricordo la sua mitezza, onestà, competenza, il suo buonsenso, la capacità di trovare ragionando e confrontandosi le migliori soluzioni per i problemi più difficili. Io e i miei cari siamo vicini alla moglie Valentina e alla figlia Sveva”.

