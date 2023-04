Catania, Movimento Italiano C21 candida Maurizio Loritto per le amministrative

Si tratta di un dirigente della Federazione Motociclistica Italiana nonchè ex pilota nella categoria fuoristrada

Il segretario politico del partito Maurizio Francesco Salvatore Loritto è il candidato sindaco al Comune di Catania del Movimento Italiano C21, costituito nell’agosto del 2022. Loritto, 63 anni, che è stato attivo nel settore delle due ruote come imprenditore del settore negli anni 80/90, sia come presidente di motoclub che come dirigente della Federazione motociclistica italiana. é stato anche pilota nel settore del fuoristrada motociclistico, con un ricco palmares di gare e campionati. A decretare la candidatura di Loritto è stata l’assemblea degli iscritti al partito svoltasi in via telematica. Candidato sindaco e candidati al consiglio comunale si presenteranno alla stampa domani 15 aprile alle 18 presso il Caffè ‘Crema e Cioccolato’.

“Scendiamo in campo come outsider agguerrito”

“Il Movimento Italiano C21 – Partite Iva – afferma una nota – scende in campo come agguerrito ‘outsider’ nella competizione elettorale catanese. Dopo aver avuto il simbolo ammesso alle scorse regionali Siciliane e aver mancato per un soffio la candidatura in Parlamento dello stesso Loritto alle suppletive di Roma Primavalle a causa di un cavillo burocratico, si presenta con una agguerrita squadra alle prossima amministrative nella città dove ha la propria sede”.