Parano (Cnr-Irib): “Sensibilizzare e incentivare l’emersione degli abusi sui minori”

Il professore Enrico Parano, pediatra e neurologo pediatra, responsabile dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irib), sede di Catania, ha espresso un suo commento in occasione della Giornata Mondiale internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra oggi, 20 novembre.

“La violenza sui minori rappresenta la più grave emergenza umanitaria degli ultimi decenni, anche nei paesi più industrializzati, Italia inclusa. La maggior parte dei casi (circa il 70-80%) di maltrattamento e abusi sui minori rimangono sommersi e non vengono denunciati.

L’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irib), sede di Catania, insieme alla Società Italiana di Pediatria e alla Fondazione Terre des Hommes hanno organizzato un evento, in programma giovedì 1° dicembre alle ore 11:00 alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, per presentare una Campagna nazionale di sensibilizzazione contro gli Abusi sui Minori, che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle Istituzioni e del grande pubblico su questa grave emergenza nascosta.

L’iniziativa è finalizzata a ‘sensibilizzare e a incentivare l’emersione degli abusi sui minori, al fine di promuovere la cultura di responsabilità collettiva, affinché ci si senta tutti sentinella’. A sostenere ed a condividere l’iniziativa importanti patrocini istituzionali e realtà imprenditoriali sensibili ai temi sociali, nella forza di un messaggio di grande impatto culturale verso la collettività”.

Il Quotidiano di Sicilia è sponsor e media partner della Campagna di sensibilizzazione contro gli abusi sui minori. L’iniziativa è patrocinata da diversi Enti istituzionali e Fondazioni, tra cui anche la Fondazione Etica e valori Marilù Tregua.