Catania, piazza Europa tra risse e vandalismo. I commercianti: “I controlli non bastano”

Vandalismo, schiamazzi e danneggiamenti in Piazza Europa a Catania. Lanci di bottiglie, spaccio di sostanze stupefacenti, risse: i ristoratori lanciano l'allarme

Vandalismo, schiamazzi e danneggiamenti. Un tempo parte del salotto buono della città di Catania, oggi l’area di piazza Europa sembra il Far west. Sempre più frequenti infatti gli episodi che vedono protagoniste diverse bande di giovani di età compresa fra i 13 e i 20 anni che scorrazzano con i propri motorini e danno fastidio a tutti coloro che vorrebbero passare una bella serata nel piano superiore della piazza o nei locali del Borghetto.

Il Comune prova a fare la sua parte

Lanci di bottiglie, spaccio di sostanze stupefacenti, risse. Uno scenario che non passa certamente inosservato al quale il commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, ha cercato di porre rimedio intensificando i controlli della Polizia Municipale in tutta l’area della piazza, anche nella confluenza con il corso Italia.

L’indignazione di uno dei titolari

Danni anche all’ufficio del parcheggio privato che si trova sotto la piazza. I titolari hanno parlato di danneggiamenti, furti di estintori, spiegando come venga fatto scattare l’allarme di emergenza e come vengano messi in difficoltà gli operatori delle pulizie e quelli della manutenzione del verde.

La testimonianza

Alessandro Ragusa, titolare del locale Winenot, lamenta i controlli limitati al fine settimana, sottolineando come l’intervento sporadico delle forze dell’ordine non basti di fronte a problemi di vivibilità della piazza o alla scarsa illuminazione, o ancora alla mancata cura del verde. Mancanze alle quali gli imprenditori cercano di ovviare.

“I costanti controlli – afferma Ragusa – attualmente posti in essere in piazza Europa con pattuglie ogni fine settimana per la non invasione della piazza sono essenziali per evitare motoraduni, ma non risolve il problema della frequentazione della piazza, che è quello essenziale. Ragazzini liberi di poter fare quello che vogliono perché la piazza è al buio e il verde non è curato. Il presidio militare viene a mancare per un vizio di forma, perché il Borghetto Europa è privato. Da tempo abbiamo creato delle barriere tra le superfici delle attività commerciali e la parte fruibile e abbiamo dato spazio ad artisti locali con musica live”.

