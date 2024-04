Catania, piazza Federico di Svevia pedonale, avanti tutta

Legambiente attacca il Consiglio comunale. Il vicesindaco: “Ascoltiamo tutti, ma non ci fermiamo”

CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania è solo uno dei teatri in cui si discute della delle pedonalizzazioni. Un’altra piazza è quella dei social dove continua il dibattito avviato dal senato cittadino che, come riportato anche dal Quotidiano di Sicilia, ha votato una mozione per fare sì che l’amministrazione concerti con residenti e commercianti, oltre che con l’aula, la realizzazione di zone a traffico limitato e le chiusure al traffico delle aree cittadine, prima di procedere.

In particolare, è sulla pagina Facebook di Legambiente Catania che la discussione sta andando avanti: l’associazione, sorpresa di quanto accaduto in aula, plaude quanto fatto dall’amministrazione targata Enrico Trantino, non solo quella di pedonalizzare alcune importanti aree del centro storico, tra l’altro richiesta proveniente da tante parti, ma anche di procedere alla piantumazione di alcuni alberi. Insomma, richieste avanzate da tempo che finalmente trovano risposta.

Legambiente Catania: “Catania va in una direzione ostinata e contraria”

“Quindi, mentre tutto il mondo va in una direzione, Catania va in una direzione ostinata e contraria – scrive Legambiente proprio in riferimento all’atto votato in aula” – per il quale si è astenuta solo la presidente di commissione Gianina Ciancio. “Per rimanere sempre più drammaticamente una città intasata di traffico e smog e agli ultimi posti di tutte le classifiche di eco sostenibilità e vivibilità urbana”.

Legambiente stigmatizza la scelta del consiglio comunale, pur evidenziando la necessità di creare parcheggi e trasporto pubblico efficiente per procedere alla chiusura di intere porzioni di città. “Dispiace che i politici non siano preparati sui nuovi studi urbanistici e che, piuttosto che mettere i bastoni tra le ruote alle pedonalizzazioni, non intercedano presso l’amministrazione comunale per ottenere un servizio pubblico più efficiente e più capillare, che copra tutto il territorio della città metropolitana compresi i comuni limitrofi, che abbia più treni, più abbonamenti integrati, più piste ciclabili, più mobilità condivisa, più taxi e una metropolitana in servizio tutti i giorni e con orari più ampi – sostengono gli attivisti. Dispiace, inoltre, che non si apprezzi il fatto che finalmente la città si sia dotata di un assessore competente, un esperto nella materia. Dispiace – proseguono – che non si abbia fiducia nel lavoro di un assessore riconosciuto come uno dei maggiori urbanisti in Italia”.

L’assessore La Greca si aspettava la “polemica” sulle chiusure al traffico

L’assessore al quale si riferiscono è Paolo La Greca, urbanista di fama e delegato per il sindaco anche in materia di mobilità. Che si aspettava la “polemica” sulle chiusure al traffico, come ammette. “Costruire una politica pubblica necessariamente ha come corollario il conflitto – afferma il vicesindaco -. Non ci può essere alcuna idea di trasformazione di qualsiasi natura che non generi diversità di opinioni. Il compito difficile di ogni amministrazione è dunque quello di provare a portare a sintesi queste differenti visioni, e provare a dare delle risposte. Soprattutto, quello che emerge dal tema delle pedonalizzazioni, è la difficoltà di armonizzare le scelte con le esigenze di ognuno, dimostrando che il bene collettivo può non essere un maleficio”.

Cercare la sintesi ma nello stesso tempo andare avanti

Cercare e trovare la sintesi, dunque, ma nello stesso tempo andare avanti. E la giunta comunale intende procedere con quanto annunciato in aula, ovvero la chiusura al traffico di piazza Federico II di Svevia.

“Per la quale stiamo andando avanti – assicura La Greca -. Ci sono stati incontri a ottobre, ce ne sono stati anche i primi di quest’anno. Ci era stato chiesto di slittare dopo Sant’Agata, e ci siamo incontrati di nuovo. Il documento del consiglio comunale, con la firma di quasi tutti i presidenti di commissione, ha dimostrato – come evidenziato dal presidente del consiglio Sebastiano Anastasi – che è necessario il dialogo. E il sindaco ha fatto proprio il documento che contiene esattamente ciò che l’amministrazione ha fatto e continuerà a fare – sottolinea La Greca: ascoltare, comprendere le ragioni, e andare avanti”.

Un aspetto che evidenzia anche il sindaco Trantino, rispondendo al post di Legambiente. “Chi ha detto che non stiamo andando avanti con il progetto di pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia? Diciamo che c’è un’amministrazione che non arretra rispetto a quanto stabilito. E voi lo sapete”. Nella riunione che si è tenuta lunedì con i residenti e gli operatori commerciali, l’Amministrazione ha annunciato che la pedonalizzazione partirà in via sperimentale per l’estate. Poi a settembre si tireranno le somme e si apporteranno gli eventuali aggiustamenti. Ma la strada ormai è tracciata.