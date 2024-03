Catania-Potenza: 21 rossazzurri a disposizione di Zeoli

L'allenatore del Catania Michele Zeoli, al termine della seduta di rifinitura, ha convocato 21 giocatori per la gara col Potenza.

Il nuovo allenatore del Catania Michele Zeoli, al termine della seduta di rifinitura svolta in mattinata, ha convocato 21 giocatori in vista della gara contro il Potenza. Il match è fissato per domani alle 16:15 al “Massimino” ed è valido per la 31esima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024. Figura tra gli indisponibili pure Devid Bouah. Infatti dagli accertamenti diagnostici effettuati dopo l’infortunio riportato ad Avellino è emersa una lesione muscolare di lieve entità. Rossazzurri in ritiro pre-partita da stasera. Lunedì in mattinata al “Cibalino” inizierà la preparazione alla sfida Catania-Audace Cerignola, in programma venerdì 15 marzo alle 20:45. Ecco gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

5 Rapisarda

6 Ndoj

8 Sturaro

9 Costantino

14 Kontek

19 Peralta

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni