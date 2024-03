Catania senza tifosi: gara col Giugliano a porte chiuse

Sarà a porte chiuse il match tra Catania e Giugliano fissato per giovedì alle 20:45 e valido quale 34esima giornata stagionale.

I tifosi rossazzurri non potranno supportare la propria squadra allo stadio Massimino nella prossima partita di campionato. Sarà a porte chiuse il match contro il Giugliano fissato per giovedì alle 20:45 e valido quale 34esima giornata stagionale. “Catania FC rende noto che il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto la disputa della gara Catania-Giugliano in assenza di spettatori”. Così recita il comunicato diramato dalla società etnea. La squadra dell’elefante reduce dalla sconfitta contro la Turris dovrà così contare solo sulle proprie forze pure nella partita che anticipa il ritorno della finale di Coppa Italia col Padova.