Catania, sequestrati 41 kg di pescato non tracciabile

Trovati numerosi chilogrammi di gamberi senza indicazione né della provenienza, né del luogo di lavorazione

La polizia stradale di Catania ha sequestrato 41 chilogrammi di pescato, sia fresco che surgelato, perché senza possibilità di tracciamento. Il pescato era a bordo di un autocarro il cui autista non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza dei prodotti. L’uomo è stato sanzionato per violazioni delle norme sul trasporto dei prodotti della pesca e per violazioni delle norme del Codice della strada. Il pescato è stato destinato alla distruzione in quanto giudicato dall’Asp un potenziale rischio per la salute del consumatore.

Il mezzo, sebbene non destinato a trasporto di alimenti, aveva un carico di una notevole quantità di prodotti ittici – cozze, telline, pesce spada e ostriche – sommariamente conservati alla rinfusa all’interno di buste o cartoni, senza che fosse possibile in alcun modo tracciarne la provenienza. C’erano anche numerosi chilogrammi di gamberi già sgusciati ed alici già decapitate ed eviscerate senza indicazione né della provenienza, né del luogo di lavorazione.