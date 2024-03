Catania, si spaccia per finanziere e truffa commercianti: arrestato da Gdf

Si presentava nei negozi spacciandosi per finanziere e, carpita la fiducia dei commercianti, si faceva consegnare merce gratis.

Si presentava nei negozi spacciandosi per finanziere e, carpita la fiducia dei commercianti, si faceva consegnare merce gratis. A incastrarlo, però, sono stati i ‘veri’ finanzieri che a Paternò, nel Catanese, hanno fatto scattare le manette ai polsi di un disoccupato pluripregiudicato di 56 anni, originario di Catania ma residente in provincia di Enna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori delle Fiamme gialle, l’uomo qualificandosi come maresciallo della Guardia di finanza davanti ai commercianti, a cui prospettava anche compiti di vigilanza e controllo, avrebbe ritirato la merce senza pagarla, fingendo di rimandare il pagamento a data successiva.

Le dinamiche dell’arresto

I finanzieri lo hanno bloccato proprio nel momento in cui usciva dal un negozio di ottica di Paternò con un paio di occhiali in mano presi senza pagare. Mentre tentava di dileguarsi per le vie del paese, il finto “maresciallo” è stato raggiunto e condotto negli uffici della Guardia di finanza. L’esercente, confermando i fatti, ha denunciato l’accaduto ai veri finanzieri, che hanno accertato come l’uomo fosse riuscito a truffare altri quattro commercianti. Il 56enne è stato arrestato in flagranza e denunciato per usurpazione di funzione pubbliche, sostituzione di persona e truffa. L’arresto è stato convalidato.