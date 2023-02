Catania, spacciatore con Kalashnikov in casa: arrestato

Arrestato un uomo, pregiudicato di 40 anni, accusato di detenzione illegale di arma da guerra e ricettazione.

Arrestato un pregiudicato catanese di 40 anni, percettore del Reddito di Cittadinanza, accusato di detenzione illegale di arma da guerra e ricettazione. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Fontanarossa, dopo diverse segnalazioni su una possibile attività di spaccio, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nella casa del soggetto posta in viale Grimaldi. Sul posto un fornelletto da campeggio usato per “cucinare” il crack, un setaccio da cucina con un mestolo sporco di droga e altri utensili usati dai pusher per trasformare la cocaina. Inoltre, celate sopra un pensile della cucina, sono state rinvenute due ricetrasmittenti sulla frequenza radio hanno sentito ignoti interlocutori che segnalavano concitatamente per evitare di avvicinarsi in quell’area. In un cesto per i panni sporchi avvolto da alcuni stracci un mitragliatore da guerra (un Kalashnikov) con 2 caricatori e 12 cartucce calibro 7,62 e la matricola parzialmente abrasa. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto un provvedimento di custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.