Catania, tenta di rapinare una bici: arrestato

Un giovane tenta di rubare la bici di un rider dal valore di circa 1.500 euro. I Carabinieri hanno arrestato un 20enne.

Un giovane tenta di rubare la bici di un rider dal valore di circa 1.500 euro. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 20enne di origini straniere residente a Belpasso, già gravato da precedenti di polizia, per rapina. Un lavoratore di una nota azienda dedicata alla consegna di alimenti a domicilio stava ritirando il pranzo per un cliente in un fast food di Piazza Stesicoro.

Il ragazzo aveva legato la bicicletta elettrica a un palo della luce all’esterno del ristorante ed era entrato nel locale per ritirare l’ordine. Improvvisamente ha notato che un coetaneo, grazie a una tronchese, stava tagliando la catena della sua bici. Il rider ha così tentato di fermare il ladro che ha cominciato a picchiarlo con calci e pugni scappando a piedi senza riuscire a trafugare il bottino.

Determinante intervento dei militari

Una Gazzella in servizio di pattugliamento stava attraversando via Etnea e ha beccato il rapinatore mentre fuggiva nei vicoli limitrofi. Il responsabile è stato arrestato. I medici del 118 hanno soccorso il malcapitato che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi. Nella struttura al rider fortunatamente hanno diagnosticato solamente lesioni lievi.

Il criminale, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto all’obbligo di firma.