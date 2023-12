Catania, terribile incidente in Corso Italia: grave centauro

Bruttissimo incidente questo pomeriggio all'altezza di corso Italia: un motociclista è grave in ospedale dopo essersi scontrato con un'auto

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio in corso Italia a Catania, all’altezza dell’incrocio con via Monfalcone. Secondo quanto appreso, un motociclista è rimasto ferito nello scontro con un’auto.

Il centauro è grave in ospedale

Subito allertati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. Sul posto la polizia municipale impegnata anche in altre zone della città per altri incidenti con feriti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI