Catania, dopo Zammarini arriva anche l’esterno Bočić

Neanche il tempo di ufficializzare l’acquisto del centrocampista Roberto Zammarini che il Catania ‘spara’ un altro colpo di mercato.

I rossazzurri, infatti, hanno annunciato anche l’arrivo a titolo definitivo dal Pescara del talentuoso esterno Miloš Bočić, classe 2000, che lo scorso anno con 12 presenze ha contribuito alla promozione in Serie A del Frosinone di Fabio Grosso.

Qualità e freschezza, dunque, per l’attacco di mister Tabbiani: per il suo 4-3-3, dunque, la fantasia e l’estro di Chiricò, Chiarella e del gioiellino di Belgrado.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge – comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Delfino Pescara il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miloš Bočić, nato a Belgrado, in Serbia, il 26 gennaio 2000. Recentemente, l’esterno d’attacco ha contribuito alla promozione in Serie A del Frosinone, primo nel torneo cadetto.

Completata una trafila quadriennale nel settore giovanile dell’Udinese con due stagioni in Primavera, l’attaccante ha esordito in B con il Pescara nel 2019. In biancazzurro ha vissuto tre annate tra seconda e terza serie, le ultime due caratterizzate da ulteriori esperienze in C con la Pro Sesto e la Pistoiese”.