Cateno De Luca, l’annuncio dopo le Europee: “Mi occuperò solo di Sicilia”

"Io Sindaco di Sicilia, insieme a voi, per voi": Cateno De Luca riparte nel suo progetto politico dalla sua terra.

“Da oggi mi occuperò esclusivamente della mia terra, della mia Sicilia, dei siciliani e delle siciliane”: così, nella sua Fiumedinisi, Cateno De Luca, leader di “Sud chiama Nord”.

Dopo il risultato non soddisfacente alle elezioni europee, De Luca ribadisce il suo progetto a tutela dei siciliani e contro gli interessi di “lobby” e “gruppi d’interessi”.

Cateno De Luca: “Mi occuperò solo di Sicilia”

Nelle scorse ore il leader di Sud Chiama Nord ha tenuto un’assemblea di ben 5 ore nella piazza di Fiumedinisi, lì dove tutto il suo progetto politico è iniziato e ha ottenuto i suoi migliori risultati.

“Da oggi mi occuperò esclusivamente della mia terra, della mia Sicilia, dei siciliani e delle siciliane. A me non interessa la politica dei salotti romani, dei compromessi. Non ho alcuna intenzione di prestare il fianco a lobby o gruppi d’interessi. Io sono abituato a stare sul territorio, tra la gente. E da qui riparto, da qui ripartiamo tutti insieme. Chi pensava di averci abbattuto ieri ha avuto una brutta sorpresa“, si legge in un post di De Luca successivo all’assemblea.

La ripartenza del partito

“Si riparte da quelli che saranno i due capisaldi dell’azione politica di Sud chiama Nord: la scuola di formazione politico-amministrativa e la militanza a punti. Formazione e confronto, con sacrificio e passione. Io Sindaco di Sicilia, insieme a voi, per voi”, si legge ancora nel lungo post di Cateno De Luca.

“Ho giurato che farò di tutto per riscattare la mia terra e farò di tutto per raggiungere quest’obiettivo.

Le cose si cambiano sporcandosi le mani e amministrando e noi siamo abituati a farlo, andando oltre qualsiasi tipo di approccio ideologico. A Laura Castelli e a Francesco Gallo il compito di portare avanti la nostra strategia nazionale di Libertà valorizzando un dato nazionale che nel 2022 era dello 0,9 % ed ora è del 1,3 %”, conclude il leader del partito, congratulandosi con i rappresentanti del suo progetto a livello nazionale ed europeo per i risultati raggiunti.

Foto dal profilo Facebook di Cateno De Luca