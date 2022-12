A Cerami pronti 700 mila euro per il Campo sportivo comunale

Il progetto ha ricevuto il via libera dall’Agenzia per la Coesione territoriale e non intaccherà le risorse comunali. La soddisfazione da parte del sindaco Chiovetta: "Un'attesa lunga decenni"

CERAMI (EN) – Sono giorni di grande soddisfazione per il Comune, che ha ottenuto un finanziamento di 700.000 euro per l’ammodernamento del Campo sportivo comunale Zuccaleo. A comunicarlo alla comunità è stato il primo cittadino Silvestro Chiovetta, che sui propri profili social ha anche fornito importanti dettagli sull’attesissimo progetto.

Il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale è stato confermato dal decreto del direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale, che ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento. Il progetto del nuovo campo sportivo sarà finanziato al 100% dai fondi pubblici ottenuti, non intaccando di un centesimo le casse comunali e consegnerà alla comunità di Cerami una struttura moderna e attenta al verde e all’eco-sostenibilità.

Gli interventi previsti saranno molteplici e cambieranno completamente il volto del Zuccaleo. Il manto da gioco verrà sostituito con l’applicazione di un tappeto in erba sintetica di ultima generazione, come prescritto da norme e regolamenti di Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), Federazione italiana gioco calcio (Figc) e Lega nazionale dilettanti (Lnd) e verrà dotato anche di un nuovo sistema di drenaggio così da stabilizzare gli strati sottostanti e permettere condizioni di gioco ottimali.

L’impianto di illuminazione verrà sostituito e i due pali presenti saranno rimpiazzati da otto unità più piccole ma dotate di illuminazione a led, più efficace e meno costosa. Gli spogliatoi verranno ristrutturati completamente con la duplice funzione di ridurre i consumi energetici e abbattere le barriere architettoniche. Il tetto sarà dotato di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia consumata dall’impianto stesso e la struttura sarà coibentata con cappotto termoisolante. Verrà infine recuperato il campo polivalente, abbandonato da tempo e che diventerà un’area fitness dotata di attrezzature sportive.

“Siamo felici e orgogliosi – ha detto il sindaco Chiovetta – di aver finalmente ottenuto un così importante finanziamento. Un plauso doveroso e un sentito grazie va al nostro Ufficio tecnico comunale che ha permesso a questo Ente di partecipare a numerosi bandi e risultare vincitore per la maggior parte di essi. Questo progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione e i ceramesi, giovani e meno giovani lo attendevano da decenni. Un risultato che acquista maggior valore alla luce del fatto che l’Ente non dovrà sostenere alcuna spesa. Il finanziamento copre infatti il 100% delle spese sostenute per i lavori. Un altro tassello, dunque, nel percorso di crescita iniziato ormai più di quattro anni fa”.

“In questi anni – ha concluso il primo cittadino – sono stati portati avanti progetti, ottenuti finanziamenti, avviati cantieri, come mai prima era successo nel nostro paese. Il tutto senza mai intaccare le finanze dell’Ente, che anzi hanno beneficiato di un duro lavoro di risanamento”.