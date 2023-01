Cgil invia lettera a Schifani: “Governo fermi Piano contrasto povertà”

La Cgil e lo Spi Sicilia chiedono la sospensione dell’iter procedurale del "Piano di contrasto alla povertà" approvato il 5 gennaio

La Cgil e lo Spi Sicilia, con una lettera inviata al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale alle Politiche sociali Nuccia Albano, chiedono la sospensione dell’iter procedurale del ‘piano di contrasto alla povertà 2021/2023’, approvato il 5 gennaio dalla giunta. “Il piano in questione – scrivono la segretaria generale dello Spi Concetta Balistreri e il segretario regionale Cgil Francesco Lucchesi – è stato oggetto solo di un’occasione di confronto, col precedente governo, e dobbiamo constatare che non si è tenuto conto delle nostre perplessità e osservazioni definendo unilateralmente la ‘Rete regionale per la protezione e inclusione sociale’ che è chiamata a definire i Piani regionali d’intervento sociale, povertà e non autosufficienza”.

I sindacati: “Sconfiggere la povertà è un atto di giustizia”

“Sconfiggere la povertà – sottolineano – è un atto di giustizia, cosa che impone più che mai che le risorse a disposizione vengano spese bene, definendo azioni mirate, percorsi trasparenti e confronti sociali costruttivi. Chiediamo dunque al governo un confronto urgente”.