In Sicilia ancora nuvole e pioggia, poi torna il grande caldo: le previsioni meteo

Previsioni meteo Sicilia, ancora situazione instabile nell'isola ma le condizioni sono destinate a cambiare. Ecco quando.

In Sicilia il tempo potrebbe continuare a rimanere instabile ancora per qualche giorno, salvo poi accogliere una nuova situazione di stabilità caratterizzata dalla presenza di alta pressione.

In base alle previsioni meteo, infatti, già a partire dal prossime fine settimane potrebbe ritornare sull’isola il gran caldo, con l’attenuazione dei venti.

Meteo Sicilia, previsioni 27 settembre

Fino ad allora, i cieli siciliani potranno essere ancora nuvolosi i velati, con possibilità di precipitazioni sparse. In base alle previsioni per domani, mercoledì 27 settembre, non si prevedono cambiamenti sostanziali rispetto a quanto assistito nelle scorse ore.

Le temperature massime oscilleranno attorno ai 30 gradi e, sempre a metà settimana, non è da escludere qualche potenziale calo termico nelle zone interne o montuose.

La situazione più “fresca” in Sicilia di questi giorni è determinata dalla presenza una circolazione ciclonica che sta portando attualmente delle correnti meno calde.

La ripresa del caldo

A partire da venerdì 29 settembre, tuttavia, si registrerà un incremento delle temperature anche al di sopra dei 30 gradi, mentre le nuvole lasceranno spazio al bel tempo.