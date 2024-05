Chiara Ferragni, addio dell’agenzia di comunicazione: Community doveva rilanciare la sua immagine

Chiara Ferragni adesso non potrà contare nemmeno su Community, agenzia di comunicazione di Treviso ingaggiata dall'influencer.

Chiara Ferragni adesso non potrà contare nemmeno su Community, agenzia di comunicazione di Treviso ingaggiata dall’influencer per rilanciare la sua immagine a seguito del Pandoro Gate. La notizia sarebbe trapelata da fonti vicine alla società fondata da Auro Palomba, l’attuale Ceo. La posizione dell’imprenditrice digitale – indagata per truffa aggravata – si sarebbe aggravata dopo il pronunciamento del tribunale di Torino che ha certificato l’operazione effettuata quale “pratica commerciale scorretta” accogliendo così il ricorso presentato dai consumatori.

Le possibili cause dall’addio

I rapporti tra le due parti non dovrebbero essersi incrinati. Tuttavia pare che Community avesse fornito una strategia precisa al fine di riabilitare il suo nome ma sembrerebbe che non sia mai stata applicata. Questa quindi potrebbe essere la ragione dell’abbandono dell’incarico. Insomma l’addio dovrebbe comunque essere riconducibile a una divergenza di vedute relativamente alla gestione della reputazione. Non è la prima collaborazione o rapporto lavorativo che si interrompe per la Ferragni che sta anche affrontando la separazione dal marito Fedez.