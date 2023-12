Sale sul tetto per cercare il gatto: 20enne precipita e muore

A rinvenire il corpo ormai esanime la mamma

Il più banale degli incidenti, a Filetto, piccolo centro in provincia di Chieti, costa la vita a un giovane di 20 anni. Salito sul tetto per cercare il gatto, Michele Di Loreto, questo il suo nome, ha finito per scivolare rovinosamente fino al tragico impatto sul suolo. Lo studente universitario era alla ricerca del felino scomparso da diverse ore.

La tragica scoperta

La cauduta dal secondo piano della casa in cui viveva con i genitori. A rinvenire il corpo ormai esanime la mamma, che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, anche con l’elisoccorso, ma per il povero giovane non c’era più nulla fare. La salma si trova adesso all’obitorio di Chieti, dove domani si procederà con l’ispezione cadaverica.