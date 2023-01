Statale 121, chiusura notturna tra Valcorrente e Paternò: ecco quando e perché

Chiusura notturna di una delle strade più note e transitate del Catanese per dei lavori di manutenzione: tutte le info in una nota Anas.

La prossima settimana si prevedono chiusure notturne sulla Statale 121 tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò (in provincia di Catania) per l’ultimazione di lavori di riparazione strutturale del cavalcavia lungo la Strada Provinciale 15.

Lo ha comunicato l’Anas in una nota.

Chiusure notturne sulla Statale 121, i dettagli

“La prossima settimana, sulla Strada Statale 121 Catanese, nell’ambito dei lavori di ripristino del danno strutturale al cavalcavia della SP15 causato dall’impatto con un mezzo pesante fuori sagoma, è prevista la chiusura della statale dal km 12,000 al km 17,500, al fine di ultimare gli interventi in progetto. Le lavorazioni saranno eseguite in fascia oraria tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, nelle notti comprese tra lunedì 16 e sabato 21 gennaio”, si legge nella nota.

Durante gli orari di chiusura, la statale sarà interdetta al transito in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valcorrente e Paternò, con indicazioni sui percorsi alternativi segnalate in loco.

