Cibo sintetico, in Italia sarà vietato: stop a produzione, tutti i rischi

Arriva la stretta del Governo sui cibi sintetici. Ecco quali sono le sanzioni previste per chi non si adeguerà alle nuove norme.

In Italia non sarà più possibile produrre e commercializzare alimenti e mangimi sintetici. Lo si legge in una bozza di un decreto di legge che sarà presentata oggi dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in occasione del Consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio alle ore 17.

Nel testo vengono vietati alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati per l’impiego nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi.

Cibo sintetico, le sanzioni per chi non si adegua

Viene inoltre vietata la vendita, l’importazione, la produzione per esportare, somministrare o distribuire i prodotti per il consumo alimentare. A tal proposito, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie “da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 60.000, ovvero fino al 10% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000″.

Viene inoltre autorizzata “la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo”.