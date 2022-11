Cina: violente proteste nella principale fabbrica di Apple. Lavoratori chiusi per il Covid

Diversi lavoratori sono rimasti feriti a seguito delle proteste. La polizia antisommossa è apparsa sul luogo degli incidenti con l'obiettivo di ristabilire l'ordine

Centinaia di lavoratori del principale impianto di produzione di iPhone di Apple in Cina si sono scontrati con il personale di sicurezza a causa delle tensioni per le dure restrizioni imposte da una recente epidemia di covid-19. La protesta dei lavoratori del Foxconn Technology Group è iniziata nelle prime ore di mercoledì che si sono scontrati con le guardie per i salari non pagati e i timori della diffusione dell’infezione da coronavirus. Diversi lavoratori sono rimasti feriti a seguito delle proteste. La polizia antisommossa è apparsa sul luogo degli incidenti con l’obiettivo di ristabilire l’ordine. La società, da parte sua, ha rifiutato di commentare l’incidente. La fabbrica, che impiega più di 200.000 lavoratori, è stata chiusa da ottobre, lasciando molti dei suoi dipendenti in isolamento, nonostante alcuni siano fuggiti a piedi dallo stabilimento il mese scorso.