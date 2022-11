Cionfoli “Suor Cristina dice addio al velo? Scelta coraggiosa”

Il cantautore, ex frate francescano, noto al grande pubblico negli anni 80 con il nome di Fra' Cionfoli, lasciò la vita religiosa nel 1988

“Suor Cristina dice addio al velo? Una scelta coraggiosa, sarà sicuramente un momento particolare”. A parlare è il cantautore Giuseppe Cionfoli, noto al grande pubblico negli anni Ottanta con il nome di Fra’ Cionfoli. L’ex frate francescano lasciò la vita religiosa nel 1988 perché messo alle strette dal nuovo padre generale dei Cappuccini che gli chiese di scegliere tra la tonaca o la carriera di cantante. L’anno dopo Cionfoli si sposò.

“Le scelte si fanno in base al cuore, quella di Cristina Scuccia sicuramente lo è stata. Spero che abbia incontrato qualcuno che ama, come è accaduto a me”, commenta all’Adnkronos Cionfoli dopo la rinuncia di suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy nel 2014, alla vita consacrata.

“Non sappiamo cosa sia successo, mi auguro che la sua sia una scelta del tutto personale, in cui non sia subentrata una costrizione da parte dell’Ordine delle suore Orsoline. Quel che è noto è che l’Ordine quando partecipava a trasmissioni tv è sempre stato dalla sua parte”, evidenzia Cionfoli. “Dal punto di vista musicale, mi spiace che ‘suor Cristina’ non abbia finora lasciato il segno con un brano che la identifichi. Peccato, probabilmente è stata consigliata male, ha avuto una occasione d’oro: avrebbe dovuto concentrarsi di più sulla musica di ispirazione cristiana”, aggiunge Cionfoli.