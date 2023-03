Cittadella-Palermo 3-3, doppietta Di Mariano: quinto pareggio consecutivo per i rosanero

Tra i rosanero in evidenza il numero 10 autore di due gol (uno dal dischetto). Palermo a quota 39 punti

Spettacolare 3-3 fra Cittadella e Palermo. Allo stadio “Tombolato” la sfida tra veneti e siciliani si conclude con la divisione della posta in palio: un match sempre vivo con sei gol, due calci di rigore, due doppietta e tre espulsioni (una in campo e “rosso” ai due allenatori). Tra i rosanero in evidenza Di Mariano autore di una doppietta (uno dal dischetto), Brunori ha siglato una delle tre reti con una splendida rovesciata. La truppa di Corini torna in Sicilia con un punto che muove la classifica seppur di poco: quinto pareggio consecutivo per Pigliacelli e compagni che si portano a quota 39 punti. Il Cittadella sale a 35. Prossimo impegno per il Palermo la sfida del “Barbera” in programma venerdi’ 17 marzo (ore 20.30) contro il Modena che ha vinto in casa 1-0 contro il Pisa.

I moduli

Corini conferma il 3-5-2: Pigliacelli in porta; difesa con Mateju, Nedelcearu e Bettella (al posto di Marconi); robusto centrocampo con Di Mariano, Saric, Gomes, Verre e Aurelio; in avanti capitan Brunori al fianco di Soleri. I veneti con il 4-3-1-2: Carriero alle spalle delle punta Antenucci e Maistrello. Quattro gli ex ronanero nell’organico del Cittadella: Varela, Embalo, Salvi e Maniero.

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti e al 2′ i padroni di casa sbloccano il punteggio: azione sulla sinistra dei veneti e palla al centro per Maistrello che, con difesa rosanero immobile, si gira e spedisce la sfera in fondo al sacco. Il Palermo incassa ma è pronto a reagire: al 15′ Verre prova il tiro a girare ma la conclusione è respinta dalla difesa veneta. Al 22′ fallo di Saric in area rosanero ai danni di Mastrantonio e calcio di rigore per il Cittadella: dal dischetto Antenucci non sbaglia e firma il raddoppio. Al 31′ fallo di Cariero su Verre e calcio di rigore per la squadra di Corini: dagli undici metri non c’e’ Brunori ma Di Mariano che calcia forte e accorcia la distanze per i rosanero. Al 39′ si vede Brunori: l’italo-brasiliano riceve palla da Di Mariano, si gira e calcia in porta ma la conclusione del bomber è fuori. Al 41′ l’arbitro Massimi sventola il cartellino rosso a Eugenio Corini dopo uno scambio di battute con il collega Gorini (ammonito): il tecnico rosanero lascia il terreno di gioco. Al 44′ brivido per il Palermo con Mastrantonio che a due passi da Pigliacelli gira in porta ma trova la respinta del portiere. Al secondo minuto di recupero (su 4) il 2-2: cross dalla sinistra, sponda di testa e splendida rovesciata di Brunori con Maniero battuto.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa Brunori non c’e’ in campo (problema fisico), al suo posto entra Tutino. Il Cittadella inserire Perticone al posto di Frare. Al minuto 11 conclusione di Branca respinta da Pigliacelli. Al 19′ il Palermo completa la rimonta: Soleri serve Di Mariano al centro dell’area veneta e il numero 10 rosanero non sbaglia il tocco vincente per il 3-2. Doppio cambio per gli ospiti (24′): fuori Di Mariano e Saric, dentro Segre e Valente. Al 29′ nuova parità: preciso assist dalla sinistra e colpo di testa di Maistrello con Pigliacelli battuto: 3-3 e doppietta per l’attaccante dei veneti. Al 33′ Sella opera altri due cambi: lasciano il campo Verre e Soleri ed entrano Vido e Damiani. Al 40′ veneti in dieci per l’espulsione del capitano Branca (doppia ammonizione). Poco dopo espulso anche il tecnico Gorini per proteste. Al secondo minuto di recupero dubbio fallo di mano di Nedelcearu e proteste dei veneti che chiedono il rigore. L’arbitro, dopo il consulto al Var, fischia il fuorigioco. Ultima occasione prima della fine del match il gran tiro di Damiani di poco fuori. Cittadella-Palermo 3-3.

Il tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero 6; Mattioli 5.5, Del Fabro 6, Frare 6 (1’st Perticone 5.5), Giraudo 6; Mastrantonio 6 (36’st Danzi sv), Branca 5, Vita 6 (4’st Magrassi 6); Carriero 5.5 (25’st Felicioli 5.5); Antonucci 6.5 (36’st Embalo sv), Maistrello 7. In panchina: Manfrin, Donnarumma, Ciriello, Crociata, Asencio. Allenatore: Gorini 5.5

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Mateju 6, Nedelcearu 6, Bettella 6; Di Mariano 7 (24’st Segre 5.5), Saric 6 (24’st Valente), Gomes 6.5, Verre 6.5 (33’st Vido sv), Aurelio 6; 9 Brunori 6.5 (1’st Tutino 6), Soleri 6.5 (33’st Damiani 6). In panchina: Grotta, Massolo, Graves, Sala, Orihuela, Masciangelo, Buttaro. Allenatore: Corini 5.5

Arbitro: Massimi (Termoli) 5.5

Reti: 2’pt Maistrello, 22’pt Antenucci (rigore), 31’pt Di Mariano (rigore), 47’pt Brunori, 19’st Di Mariano, 29’st Maistrello

Note: Pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori: 6mila circa. Al 40’st espulso Branca per doppia ammonizione. Ammoniti: Carriero, Saric, Verre, Giraudo. Angoli: 5-4 per il Palermo. Recupero: 4′; 5′.