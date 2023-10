Cittadini stranieri in aumento in Sicilia, ecco le comunità più presenti sull’Isola

I dati Istat certificano un aumento dei migranti sull'Isola. Gli ucraini, anche a causa della guerra con la Russia, diventano la terza comunità straniera in Italia.

Continuano ad aumentare i numeri dei cittadini stranieri non comunitari presenti in Sicilia, una cifra che sale in maniera regolare dalla pandemia da Covid 19.

Al primo gennaio di quest’anno, secondo i dati forniti dall’Istat, sono 119.373; circa l’8% in più rispetto all’anno precedente, quando sono state registrate 111.660 presenze. Sul totale del 2023, 60.046 sono soggiornanti di lungo periodo, 16.812 sono qui per lavoro, mentre altri 20.670 hanno raggiunto la famiglia. Soltanto 920 sono gli extracomunitari in Sicilia per motivi di studio, mentre 15.386 sono giunti sulle sponde isolane per questioni umanitarie.

L’Isola, sebbene molto spesso faccia da porta di ingresso per molti che decidono di lasciare il proprio Paese di origine e tentare la sorte altrove, rappresentano appena il 3,2% del totale italiano.

Cittadini stranieri in Sicilia in aumento nel 2023, più arrivi dall’Africa

Sul totale di 119.373 cittadini non comunitari in Sicilia, ben 54.796 arrivano dall’Africa, in buona parte dalla parte settentrionale del continente, con 35.252 presenze provenienti da Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia. Grandi numeri anche per l’Asia, che si attesta sulle 38.043 presenze, in particolar modo centro-meridionale, con 25.728 migranti sull’Isola provenienti da Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan e Sri Lanka.

Si scende a 19.210 per quanto riguarda le presenze europee sul territorio isolano, di cui 18.706 dell’Europa centro-orientale, in particolar modo da Albania (9.735), e Ucraina (6.123), numero esploso a seguito dello scoppio del conflitto con la Russia. Numeri più ristretti per quanto riguarda i migranti provenienti dall’America: ci si ferma a 7.231 presenze, di cui 4.639 dalla parte meridionale del continente.

Più migranti in tutta la Penisola

Nel 2022, secondo l’Istat, in tutta Italia sono stati rilasciati 449.118 permessi di soggiorno, una cifra che non si registrava da oltre 10 anni. La crisi ucraina ha influito non poco, anzi, con la concessione di quasi 148mila nuovi permessi per protezione temporanea, ha notevolmente contribuito all’incremento.

Crescono anche i permessi per lavoro e quelli per studio. Questi ultimi registrano un picco di oltre 25mila unità, dato che non si registrava dal 2013. Al primo gennaio 2023 i cittadini stranieri non comunitari presenti su tutto il territorio nazionale, con regolare permesso, sono oltre 3 milioni e 700mila. La collettività ucraina, superando quella cinese, si colloca al terzo posto per numero di presenze dopo quella marocchina e quella albanese.