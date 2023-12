Colpo di fulmine sul bus: “Sono la mora col cappellino, cerco autista dell’89”

Una ragazza di 37 anni si è invaghita dell'autista dell'autobus incontrato negli scorsi giorni e ha iniziato a cercarlo sui social

Colpo di fulmine sul bus a Natale. No, non è un titolo di un film, bensì quanto realmente accaduto negli scorsi giorni a Roma. Una osteopata 37enne di origine calabrese, infatti, ha lanciato un appello su un gruppo Facebook del quartiere Trieste Salario di Roma per trovare l’autista della linea 89 di cui si è letteralmente invaghita: “Sono la ragazza mora con il cappellino, salita alla fermata di piazzale Flaminio. Ci siamo notati a vicenda”, scrive “l’innamorata”. Ma finora il diretto interessato (il “bel ragazzo moro con un sorriso simpatico”, questo l’identikit del dipendente della municipalizzata capitolina al volante del bus) non si è palesato.

L’appello social della ragazza

“Ci provo. Per caso nel gruppo c’è l’autista Atac della linea 89 che domenica 17 dicembre ha fatto il turno delle 18.30 circa?”. Esordisce così l’anonima che lancia il suo appello nel gruppo Facebook Quartiere Trieste Salario – II Municipio, che poi passa alla presentazione e al motivo di tale richiesta.

“Sono la ragazza mora con il cappellino, salita alla fermata di piazzale Flaminio, – scrive. – Non ho ben capito cosa tu mi abbia detto appena sono scesa dalla fermata Annibaliano ma sembrava qualcosa di interessante. Ci siamo notati a vicenda. Peccato che entrambi non abbiamo azzeccato i tempi di interazione. Non ci incontreremo mai per caso, quindi se leggi questo post metti un like”.