Coltellate mentre carica merce: ucciso trasportatore 59enne, a ritrovarlo è il figlio

A coadiuvare in maniera decisiva le indagini dei carabinieri sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza di zona

Stava caricando in un furgone abiti da esportare in Germania quando, la notte del 9 febbraio 2024, è stato raggiunto da fendenti mortali. Questa la triste fine di un 59enne originario dell’India, trasportatore di una ditta di Prato in Toscana. A trovarlo esanime, dopo ore di ricerca è stato il figlio. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, l’assassinio è giunto al culmine di una rapina, considerato che l’uomo solitamente portava con sé molte migliaia di euro per acquistare la merce nelle ditte di pronto moda da rivendere poi all’estero. A coiadiuvare i militari sono le telecamere in zona, che rivelano i due colpevoli adesso cercati dalle forze dell’ordine.

La dinamica

Al momento non risultano testimoni oculari che abbiano assistito all’omicidio. La dinamica parla delle abitudini lavorative della vittima, solita caricare il mezzo destinato a portare la merce in Germania. Insieme al figlio usava due veicoli, un Tir e un furgone, con il secondo, più piccolo e agile, usato per ritirare la merce presso gli esercizi. Una volta tornato in sede i colli dal furgone venivano sistemati nel tir per poi essere trasportati all’estero. Questa volta però qualcosa va storto. Mentre il figlio rimane a bordo del tir il padre comincia il suo lavoro con il furgone, non sapendo che sarà l’ultima volta.

La ricerca

Senza notizie da troppo tempo, il giovane, nel tardo pomeriggio, non vedendo tornare il padre si è messo alla sua ricerca. Verso le 22 lo ha trovato morto accanto al furgone, posteggiato nei pressi di una ditta di Seano, in via Copernico, dove il 59enne era andato a prendere della merce. Ad accoltellarlo con più fendenti due killer.