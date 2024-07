Come lavorare con Save The Children, profili ricercati a luglio 2024

Diverse le specializzazioni richieste per unirsi al team

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative per fare la differenza nella vita dei bambini, Save The Children mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Save The Children, i profili ricercati

Esperti dell’infanzia

Specialisti in sviluppo e programmazione

Specialisti della salute

Operatori umanitari

Esperti in gestione e amministrazione

Specialisti in protezione dei diritti

Specialisti in comunicazione e advocacy

Save The Children, i requisiti per lavorare

Competenze e esperienza

Formazione ed educazione

Conoscenze linguistiche

Abilità tecniche

Capacità di adattamento e lavoro di squadra

Save The Children, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi“.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI