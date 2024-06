Come lavorare in Mediaset, profili e requisiti richiesti

Si spazia dal settore della produzione alla stampa

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della comunicazione di massa e della tv, il colosso Mediaset mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Mediaset, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Settore produzione:

registi;

cameraman;

assistenti di regia;

assistenti di studio;

grafici;

tecnici luci audio e video;

manutentori.

giornalisti;

inviati;

addetti stampa.

scenografi;

costumisti;

parrucchieri;

assistenti.

presentatori;

autori;

redattori;

capo redattori;

addetti ospiti;

figure tecniche.

Come candidarsi

Coloro che vogliono candidarsi possono visitare questa pagina dedicata alle carriere e alle selezioni. Qui è possibile caricare il curriculum e presentare la domanda online.

