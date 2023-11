Come nasce una crisi di Governo

Il Centrodestra è davanti ad un cubo di Rubik. Come tenere insieme una maggioranza non imbarcando Cuffaro?

In Sicilia si sta votando la Finanziaria, ma i soldi, quelli concreti, pochi, maledetti e subito, sono stati già stabiliti nel collegato precedente. Il vero nodo politico però scatterà subito dopo la sessione di bilancio. Si dovrà finalmente decidere la governance della Sanità siciliana. E lì i ponti si romperanno, più costruirsi.

Se non ci fossero le elezioni Europee la cosa sarebbe meno complessa, ma con il turno elettorale, per giunta proporzionale, ognuno per sé e non si trova Dio per tutti. Il Centrodestra è davanti ad un cubo di Rubik. Come tenere insieme una maggioranza non imbarcando Cuffaro nei tre maggiori partiti nazionali presenti in Sicilia?

Totò sta diventando il problema del Centrodestra, più che dell’opposizione. A tenerlo fuori dai recinti si rischia di regalarlo a terze posizioni, che poi non si sa dove finiscono. Ma intanto nessuno vuole caricarselo, perché troppo grosso ed ingombrante, rischia di prendere il seggio a qualunque partito. E chi si sacrifica?

Gli toccherà andare da solo, meglio soli che mal sopportati. Però anche il mite e democristiano Totò potrebbe non porgere più l’altra guancia, verificare se dichiararsi soddisfatto o meno della sua posizione di maggioranza, e trarne le conseguenze.

Una volta i Democristiani davano l’appoggio esterno, prima di staccare la spina. A quel punto sarebbero tutti a chiedergli di stare con loro. Intanto sta montando tra i media la gara a focalizzarlo con inchieste. Chissà cui prodest, al Centrosinistra o ai suoi alleati di Centrodestra?

Così è se vi pare

