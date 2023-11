Commissione Affari istituzionali, ddl sulla parità di genere

Commissione Antimafia, audizione su concorso forestali

La commissione Affari istituzionali esamina le norme in materia di parità retributiva di genere.

La commissione Attività produttive ha in agenda le bozze di legge sui domini collettivi e sull’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. In commissione l’assessore regionale per l’Agricoltura riferisce sull’eventuale attribuzione di funzioni di sovrambito al Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti e l’assessore regionale per le Attività produttive interviene nell’ambito del commercio in aree pubbliche.

La commissione Ambiente ascolta rappresentanti del governo, istituzioni locali sulla disdetta Irsap della convenzione per la gestione degli impianti biologici urbani ed industriali nella raffineria di Gela e sulla realizzazione di impianti fotovoltaici su aree agricole nel territorio di Melilli.

La commissione Cultura e la commissione Salute esaminano la Nota di aggiornamento al documento di economia finanza (Nadefr).

La commissione Antimafia ascolta il dirigente generale del Dipartimento regionale Funzione pubblica e personale, il dirigente della Direzione del reclutamento del personale delle PA, Formez, sull’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione siciliana.

In commissione Ue gli assessori regionali riferiscono sullo stato di avanzamento finanziario del Pnrr in Sicilia, in particolare negli interventi nei settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca.

L’assessore regionale per la Salute interviene sulla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa (ex Dpcm 2020).

