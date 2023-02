Siracusa, concerti al Teatro Greco: tutti i nomi e le date degli eventi 2023

Grandi nomi della musica italiana, al teatro greco di Siracusa, per una stagione di live ricca di eventi musicali nel 2023. Ecco chi sono e quando si esibiranno in uno dei luoghi simbolo della città aretusea.

Tutti i nomi della musica italiana al Teatro Greco

Porteranno la loro musica e straordinari successi che hanno segnato più generazioni anche Antonello Venditti e Francesco De Gregori, insieme in un tour che ha già emozionato l’Italia.

C’è grande attesa anche Mika, cantante divenuto celebre per le sue hit e poi apprezzato in Italia per le sue apparizioni televisive, anche in veste di giudice e conduttore di trasmissioni televisive tra Sky e anche in Rai. Anche lui dovrebbe esibirsi al teatro greco di Siracusa, questa astate, manca solo l’ufficialità.

A inaugurare questa incredibile stagione concertistica al teatro greco di Siracusa, sono le tre date evento dei Negramaro che hanno scelto il teatro greco di Siracusa – insieme a Roma e Verona – per festeggiare i 20 anni di carriera. Tre date a luglio (19, 21 e 22) con la prospettiva di altrettanti sold out.

E per i più nostalgici arriva anche Massimo Ranieri, atteso al teatro greco di Siracusa il 25 agosto.

Sale l’attesa, poi, per l’ufficializzazione delle tre date siracusane di Zucchero a fine luglio. E poi, in rapida sequenza, Giorgia, Carmen Consoli, Il Volo, Biagio Antonacci.

E chissà potrebbero spuntare ancora altri nomi alla lunga lista di numeri uno della musica italiana a Siracusa.