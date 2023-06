Concerto Radio Italia a Palermo, oggi e domani le prove: cantanti, scaletta e come vederlo in tv

Palermo si prepara ad accogliere il Concerto di Radio Italia. Ecco l'elenco dei cantanti che si esibiranno e tutte le informazioni da sapere.

Da Ligabue a Max Pezzali, da Blanco a Paola & Chiara. Dopo l’esibizione di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera, Palermo si prepara ad accogliere il concerto di Radio Italia, in programma venerdì 30 giugno alle ore 20.40 al Foro Italico.

Il concerto, organizzato dall’emittente radiofonica Radio Italia, è più grande evento gratuito di musica live in Italia e riunirà sullo stesso palco i migliori esponenti del panorama musicale italiano.

Il concerto si è svolto per la prima volta nel 2012 in piazza Duomo a Milano, ma a partire dal 2017 si replica annualmente anche al Foro Italico di Palermo.

Concerto Radio Italia Palermo, i cantanti

Già da oggi, giovedì 29 giugno, sono in corso le prove degli artisti che saranno presenti domani sera. Tra i primi a presentarsi sul palco è stato Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020.

Saranno quattordici gli artisti che si esibiranno ai piedi di monte Pellegrino. L’elenco, in ordine alfabetico, comprende: Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni. Ogni cantante e gruppo canterà tre canzoni davanti a un pubblico composto al massimo da 44mila persone. La scaletta verrà resa pubblica poco prima dell’inizio del concerto.

La conduzione del concerto di Radio Italia sarà affidata a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con Manola Moslehi presente nel backstage a raccogliere le emozioni degli artisti. Sotto il palco, a raccogliere l’entusiasmo del pubblico, ci sarà Daniela Cappelletti. Prima dell’inizio del concerto è previsto un momento di esibizione di Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record.

Concerto Radio Italia Palermo, come vederlo in tv

Il concerto di Radio Italia potrà essere seguito anche da casa. L’evento verrà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Sarà inoltre fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Inoltre, verrà diffuso anche su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). In particolare, il Comune di Palermo ha disposto una serie di misure relative alla viabilità e alla sicurezza nell’area dove si svolgerà l’evento.

Concerto Radio Italia Palermo, viabilità e sicurezza

In occasione dei giorni del 29 e del 30 giugno 2023, l’amministrazione invita innanzitutto la cittadinanza a “un uso estremamente moderato del veicolo privato privilegiando l’uso dei mezzi pubblici di T.P.L.” Prevista anche la sospensione della ZTL fino alle ore 6 del 1° luglio.

Da giovedì 29 giugno e fino al termine delle prove, rimarrà chiusa la carreggiata di mare del Foro Umberto I. Istituiti il doppio senso di marcia nella carreggiata di monte, con deviazioni tramite i varchi di piazza Tumminello e dal Civ. 11/12 (alt. Gelateria Ilardo) ubicati lungo l’asse e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di Foro Umberto I in entrambe le carreggiate dalla mezzanotte del 29 giugno 2023 alla mezzanotte del 30 giugno 2023.

Foto di repertorio