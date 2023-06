Palermo, tutto pronto per il concerto di “Radio Italia Live”: ecco chi ci sarà

Grande attesa per il concerto dell'emittente radiofonica: da Ligabue a Paola e Chiara, passando per Blanco e Irama, tanti i super ospiti che incendieranno Palermo

Dopo il successo registrato nel 2019 e dopo la data milanese del 20 maggio scorso, ‘Radio Italia live- Il concerto’ torna anche a Palermo (qui tutte le informazioni su viabilità e sicurezza): l’appuntamento è per venerdì prossimo, alle 20.40, al Foro Italico. Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo e Città metropolitana di Palermo, l’evento sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti, ci sarà la conduttrice Manola Moslehi. Ad intercettare l’entusiasmo del pubblico, invece, sarà la conduttrice Daniela Cappelletti.. Anche quest’anno la sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino. Durante il preshow, previsto un momento di esibizione di Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record. Sempre durante il preshow, è prevista l’esibizione di Valentina Parisse.

Da Max Pezzali e Ligabue a Marracash: ecco chi si esibirà a Palermo

Protagonisti sul palco con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori saranno Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, Rkomi, Rocco Hunt e Sangiovanni. “Il Comune nell’ultimo anno sta rilanciando gli spettacoli e i grandi eventi in città e ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ sarà certamente una delle grandi manifestazioni, un fiore all’occhiello dell’estate in musica a Palermo – dice il sindaco Roberto Lagalla -. Per questa ragione, il mio ringraziamento va a Radio Italia, che ha voluto puntare ancora su Palermo per questo grande evento”. “Sono certo che sarà anche quest’anno una grande festa – aggiunge Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia -. Il cast che siamo riusciti a creare per l’evento è sicuramente di altissimo livello e anche in questo caso proveremo ad accontentare tutte le generazioni di nostri ascoltatori che affolleranno il prossimo 30 giugno il Foro Italico”. “Dopo il grande successo della data milanese dello scorso 20 maggio siamo pronti ad entusiasmare anche il pubblico siciliano e tutti coloro che ci seguiranno attraverso la radio, la tv, lo streaming web, le app e i social – conclude Alessandro Volanti, direttore Marketing e Commerciale Radio Italia -. Nel 2019 gli eventi di Milano e Palermo hanno raggiunto una total audience di 14 milioni di persone (fonte: GroupM): in questi 5 anni non abbiamo mai smesso di crescere e quindi ci aspettiamo di fare ancora meglio. Accanto a noi ci sarà, come per l’edizione milanese, un broadcaster d’eccezione come Sky che trasmetterà il concerto in diretta contemporanea su Sky Uno, NOW e TV8 e lo racconterà sui propri social”.