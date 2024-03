Concorso Assistenti Tecnici per l’azienda Zero Piemonte, 37 posti per diplomati: ecco come partecipare

La selezione prevede l’assunzione tra periti e geometri, a tempo pieno e indeterminato

Nuove interessanti opportunità lavorative, a Torino, grazie al nuovo Concorso Assistenti Tecnici Azienda Zero Piemonte 2024. La selezione prevede l’assunzione di ben 37 diplomati, tra periti e geometri, a tempo pieno e indeterminato. È possibile partecipare al concorso entro il 4 Aprile 2024.

Concorso Assistenti Tecnici, la suddivisione dei posti

11 posti di Assistente Tecnico – Perito Elettrotecnico (Area degli Assistenti), da assegnare alle seguenti AA.SS.RR. della Regione Piemonte:

1 posto per l’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo;

1 posto per l’A.S.L.TO 5;

7 posti per l’A.S.L. Città di Torino;

1 posto per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;

1 posto per l’A.S.L.TO 3

14 posti di Assistente Tecnico Geometra (Area degli Assistenti) da assegnare alle seguenti AA.SS.RR. della Regione Piemonte:

– 1 posto per l’A.O. Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;

– 2 posti per l’A.S.L.CN 2;

– 1 posto per l’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo;

– 1 posto per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;

– 7 posti per l’A.S.L. Città di Torino;

– 1 posto per l’A.S.L. Novara;

– 1 posto per l’A.S.L.TO 3.

12 posti di Assistente Tecnico – Perito Meccanico (Area degli Assistenti), da assegnare alle seguenti AA.SS.RR. della Regione Piemonte:

1 posto per l’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo;

1 posto per l’A.S.L.TO 5;

7 posti per l’A.S.L. Città di Torino;

1 posto per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;

1 posto A.S.L.CN 2;

Infine 1 posto A.S.L. di Asti.

Concorso Assistenti Tecnici, come presentare domanda

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno pervenire esclusivamente mediante procedura telematica, attraverso la piattaforma dedicata disponibile in questa pagina. Per poter partecipare è necessario avere lo SPID e una PEC intestata a te. È possibile partecipare al concorso entro giovedì 4 Aprile 2024 (ore 23:59).

