Conservatorio di Palermo, concorso per tre collaboratori: come presentare la domanda

Tre posti di collaboratore da occupare al conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo. I vincitori del bando di concorso da poco pubblicato potranno firmare contratti a tempo pieno e indeterminato.

La suddivisione

Il concorso del Conservatorio di Musica di Palermo prevede, dunque, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 3 collaboratori, così suddivisi: 1 posto per l’area giuridico – amministrativa; 1 posto per l’area contabile ed economico – patrimoniale; 1 posto per l’area dell’informazione e della comunicazione. Ogni candidato potrà richiedere la partecipazione soltanto ad uno dei profili previsti, esprimendo il codice identificativo dell’area per la quale intende concorrere.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando; età non inferiore ad anni 18; non è previsto alcun limite massimo di età, salvo quelli generali previsti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione; godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o appartenenza; idoneità fisica; inclusione nell’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale o licenziati per giusta causa/motivo; assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile nati fino all’anno 1985 avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Inoltre, occorrerà uno dei seguenti titoli di studio: posto per l’area giuridico – amministrativa: laurea (almeno triennale) in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche; posto per l’area contabile ed economico-patrimoniale: laurea (almeno triennale) in Economia o Ingegneria; posto per l’area dell’informazione e della comunicazione: laurea (almeno triennale) in Studi Umanistici, Lingue Straniere o Scienze Politiche e delle relazioni internazionali.

Modalità presentazione domanda

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 9 aprile 2023. I candidati dovranno presentare la domanda, completa della documentazione richiesta: a mezzo di Pec personale all’indirizzo: info@pec.conservatoriopalermo.it. Se sprovvisti di PEC, i concorrenti possono leggere in questo articolo come crearne una in soli 30 minuti; a mano, al recapito: v. Squarcialupo n. 45 – 90133 Palermo – Ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 esclusi i giorni festivi. La partecipazione al concorso comporta il versamento della quota di 10 euro.