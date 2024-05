Concorso Corte dei Conti, 14 posti per funzionari a tempo indeterminato: ecco come partecipare

Stipendio fino a 40mila euro annui: tutte le informazioni per candidarsi.

La Corte dei Conti ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 14 unità di personale amministrativo dell’area funzionari – famiglia amministrativa e giuscontabile.

Ecco i dettagli del bando e le modalità di partecipazione alla selezione pubblica.

Concorso Corte dei Conti per 14 funzionari, il bando

La Corte dei Conti è alla ricerca di 14 unità di personale per l’area funzionale da inserire negli uffici territoriali di Trento. Si prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato con stipendio minimo di 30mila euro annui e massimo di 40mila euro annui, dopo il concorso e un periodo di prova di 4 mesi. Per almeno 5 anni, i vincitori di concorso dovranno rimanere nella sede di prima assegnazione.

Requisiti

Il concorso per funzionari alla Corte dei Conti di Trento prevede per i candidati il possesso dei seguenti requisiti minimi:

Cittadinanza italiana o equivalenti per legge;

età superiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di I livello (L), appartenente ad una delle seguenti classi di laurea o equiparate: L14 Scienze dei servizi giuridici; L16 Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione; L18 Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; L33 Scienze Economiche; L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LMG /01 Giurisprudenza; LM – 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM – 52 Relazioni internazionali; LM – 62 Scienze della politica; LM – 56 Scienze dell’Economia; LM – 77 Scienze economico-aziendali ovvero laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento previgente al D.M. 509/1999, equiparati.

idoneità psicofisica;

qualità morali e condotta incensurabili;

posizione regolare con gli obblighi di leva (se previsti);

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

Non aver riportato condanne che ostacolino il rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione.

Come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il portale inPA (indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6eedef24b0674a64b9a59d894cedc40e). Servono credenziali SPID/CIE/CNS/ eIDAS per accedere, oltre alla PEC.

Concorso Corte dei Conti per funzionari a Trento, scadenza

Per fare domanda c’è tempo fino al 7 giugno 2024, ore 16:30.

