Concorso dirigente ingegneria Policlinico Palermo: requisiti per partecipare

È possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 16 giugno 2024

L’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di personale dirigente ingegnere civile/edile. È possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 16 giugno 2024.

Concorso Policlinico Palermo, i requisiti di partecipazione

Diploma di laurea Ingegneria Civile/Edile

Abilitazione all’esercizio professionale

Cinque anni di esercizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico

Iscrizione al relativo albo professionale

Come candidarsi

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica. È possibile prendere visione del bando per poter analizzare attentamente tutti i requisiti necessari. È possibile presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 16 giugno 2024.

