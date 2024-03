Concorso LILT 2024: la Lega contro i tumori cerca 7 assistenti amministrativi, come partecipare

Sette i posti per la selezione pubblica indetta dalla LILT: ecco tutte le informazioni utili.

Concorso Lilt 2024: la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori indice un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, di 7 assistenti amministrativi di area B (CCNL del personale non dirigente dell’area funzioni centrali).

L’ente pubblico non economico annuncia che l’assunzione dei vincitori sarà a tempo pieno e indeterminato.

Concorso LILT 2024, il bando

Il bando è disponibile sul sito della Lega contro i tumori, assieme alla domanda di partecipazione alla selezione.

Ad avviare la selezione è la sede centrale della LILT (Lazio), che mette a disposizione 7 posti per unità di area B con il profilo di “Assistente Amministrativo“.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

La scadenza del Concorso LILT 2024 per assistente amministrativo

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 15 marzo 2024 alle 23:59.

Requisiti

cittadinanza italiana o di un altro Stato UE o essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.

godimento dei diritti civili e politici.

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite di età previsto dalla vigente normativa in materia di collocamento a riposo;

idoneità fisica;

non essere esclusi dall’elettorato attivo;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere processi penali in corso per reati che impediscono la costituzione o il mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego in pubblica amministrazione per scarso rendimento o dichiarato decaduto;

essere regolari con l’obbligo di leva, qualità di condotta e morali previste dalla legge.

Come fare domanda

La domanda per partecipare al Concorso LILT 2024 per aspiranti assistenti amministrativi va inviata esclusivamente in via telematica (online). Ecco le istruzioni:

Andare sul sito Inpa;

Autenticarsi con SPID/CIE/CNE/eIDAS;

Compilare l’iscrizione (serve PEC);

Inviare la domanda.

Nella domanda di partecipazione vanno indicati, tra le altre cose: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, dichiarazione di non esclusione dall’elettorato attivo, Comune, indirizzo di residenza e domicilio (se diversi) più recapito telefonico e anche indirizzo PEC. Per i cittadini non italiani servirà autocertificare anche l’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Concorso LILT, prove e cosa studiare

Il concorso prevede una prova scritta e una orale.

Prova scritta – materie

Statuto LILT;

elementi di diritto amministrativo e di contabilità degli Enti pubblici non economici;

protocollo informatico della PA;

La prova – superata con un punteggio di almeno 21/30 – può consistere sia in un elaborato che in un test a risposta multipla.

Prova orale

Il colloquio per il Concorso LILT 2024 si intende superato con una votazione di almeno 21/30 e verte sulle seguenti materie: