Confassociazioni, Agrippino Castania: “La sospensione dei mutui per 12 mesi può dare respiro”

In questi giorni è arrivata la notizia che con il Decreto Agricoltura il governo, tra le altre misure previste, vi è la sospensione per 12 mesi delle rate dei mutui per tutte le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno registrato una riduzione del volume di affari di almeno il 20% rispetto all’anno precedente. Una novità particolarmente positiva per il Vice presidente del branch banca e finanza, con delega alla comunicazione, di Confassociazioni, Agrippino Castania. “Grazie al Decreto Agricoltura, voluto dal ministro Francesco Lollobrigida, e dalla premier Meloni, ci sarà la sospensione per 12 mesi delle rate dei mutui per tutte le imprese agricole, che rientrano nei requisiti presenti nel già citato Decreto. Un aiuto che sicuramente può dare respiro agli agricoltori, ai pescatori e agli acquacoltori” sottolinea Agrippino Castania.

“Non importa il colore politico – conclude Agrippino Castania – di un governo, conta che i settori in difficoltà del nostro tessuto produttivo ed economico del nostro Paese siano sostenuti concretamente dallo Stato. A mio parere questo Decreto ha degli ottimi punti”.