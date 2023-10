Automobilisti inseguiti e “tormentati” dai parcheggiatori abusivi al lungomare di Catania, multe

Piazza Tricolore "ostaggio" dei parcheggiatori, abusivi e anche molesti. Ecco l'esito degli ultimi controlli della polizia.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo Ognina hanno effettuato mirati servizi per contrastare il dilagante fenomeno dei parcheggiatori abusivi che stazionano nella zona del lungomare di Catania.

Ecco i provvedimenti nel corso degli ultimi controlli, svolti nell’ambito del generale rafforzamento delle attività di controllo del territorio voluto dal Questore contro l’illegalità diffusa nel capoluogo etneo.

Controlli ai parcheggiatori abusivi del lungomare di Catania

Nel corso delle attività svolte, in particolare, sono stati individuati e sanzionati due uomini, con precedenti specifici, sopresi ad esercitare l’attività di guardiamacchine in piazza Tricolore. Gli agenti, infatti, hanno constatato che i due, entrambi catanesi, infastidivano gli automobilisti, avanzando continue e pressanti richieste di denaro a chiunque volesse parcheggiare il proprio mezzo nelle aree di sosta gratuite della piazza, inseguendo perfino i proprietari delle auto per strada.

Richieste a cui la stragrande maggioranza degli automobilisti aveva dato seguito per scongiurare il pericolo di ritrovare l’auto danneggiata come ritorsione per non aver pagato.

I due individui sono stati, quindi, fermati e identificati. Uno dei due, già sanzionato in passato per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo, è stato, quindi, denunciato. All’altro uomo, invece, è stato contestato l’illecito amministrativo e applicata la relativa sanzione pecuniaria. Nei confronti di entrambi, inoltre, è stato emesso l’ordine di allontanamento da piazza Tricolore alla stregua del quale, i due parcheggiatori, non potranno stazionare nel luogo in cui esercitavano l’attività abusiva, pena l’irrogazione di ulteriori e più gravi sanzioni penali.