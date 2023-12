Controlli nel quartiere Picanello, multa di 5mila euro a gestore chiosco

L’attività si è concentrata tra via Acireale e Piazza Duca di Camastra, dove sono stati effettuati numerosi posti di controllo

Proseguono senza sosta i controlli della polizia di Catania finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, intensificati anche con l’approssimarsi delle festività natalizie.

I controlli della polizia

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”, in collaborazione con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e della Polizia Locale, hanno effettuato una mirata e capillare attività di controllo del territorio nel quartiere Picanello.

Le vie ispezionate

L’attività si è concentrata, in particolare, tra via Acireale e Piazza Duca di Camastra, dove sono stati effettuati numerosi posti di controllo nei punti nevralgici della zona. Il monitoraggio ha riguardato 79 veicoli con l’identificazione di 151 persone. Elevate anche sanzioni per mancanza di copertura assicurativa, guida senza casco e mancata revisione.

Fermato un 27enne

Un 27enne, fermato in piazza di Camastra, è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, essendo stato sorpreso con della marijuana – occultata all’interno del proprio veicolo in involucri di carta stagnola – e con diverse banconote, presumibilmente provento dell’illecita attività. Sottoposti a controllo anche un centro scommesse, un’officina meccanica, una ditta di autonoleggio e un chiosco bar. Il titolare di quest’ultima attività è risultato sprovvisto della prescritta licenza. All’uomo è stata contestata una sanzione pecuniaria di 5mila euro per la mancanza della SCIA.

Denunciato parcheggiatore abusivo

In piazza Tricolore, invece, è stato denunciato un parcheggiatore abusivo di 66 anni che infastidiva gli automobilisti con continue richieste di denaro. I proventi dell’attività illecita sono stati sottoposti a sequestro penale. In via Marina, un pregiudicato 49enne è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di un coltello a serramanico. È stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria. Il monitoraggio, infine, ha riguardato 7 vittime di violenza di genere e 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari.