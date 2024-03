Controlli sugli influencer, recuperati 11 mln di euro di tasse

La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato 11 milioni di euro di tasse dopo controlli sugli influencer.

La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato 11 milioni di euro di tasse dopo controlli sugli influencer. Da fine 2022 al centro delle indagini 4 influencer bolognesi (seguiti da 50 milioni di follower) e 5 digital creator attivi su siti legati a piattaforme come OnlyFans ed Escort Advisor. Le Fiamme Gialle hanno preso in analisi pure i profili di Gianluca Vacchi e Luis Sal.

La ricostruzione delle autorità

I finanzieri hanno analizzato i proventi delle pubblicazioni di post sui social e pure da collaborazioni avviate con aziende. Si voleva appunto controllare l’accertamento fiscale senza rilevanza penale. Sono stati effettuati accertamenti sui guadagni della categoria monitorata. Eseguito un confronto tra i redditi percepiti e quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi. Sono state rilevate incongruenze. Le Fiamme gialle dicono “due erano completamente sconosciuti al Fisco”. A Vacchi e Luis Sal hanno la posizione nota al Fisco. La Guardia di Finanza a loro avrebbe chiesto cifre che si aggirerebbero, rispettivamente, intorno ai 7 e ai 2 milioni di euro.

Luis Sal: “Non sono un evasore”

“Non sono un evasore: ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito. Ѐ in corso una indagine: sono normali controlli che vengono fatti” dice Luis Sal in una storia su Instagram.

“Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose, come si deve, da anni. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto ‘Luis Sal evasore’, ‘influencer che non pagano le tasse’, è un po’ antipatico. Anche io, se mi vedessi per strada in questo momento, mi tirerei uno schiaffo. Quindi, se mi vedete per strada, vi prego, di non menarmi”.