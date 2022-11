Costa, fino a fine mese con il black friday offerte sulle crociere

La scelta è ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l'estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi

Per approfittare del BLACK FRIDAY Costa Crociere propone una soluzione per cui sino al 30 novembre è possibile acquistare una vacanza a bordo di una delle navi della compagnia italiana, approfittando dei ”black prices”, offerte studiate in occasione del BLACK FRIDAY 2022. Lo comunica la compagnia. La scelta è ampia, con oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023, nel Mediterraneo, Caraibi ed Emirati Arabi: dalle spiagge della Sardegna e della Liguria, alle meraviglie di Palermo, Napoli e Roma; da Marsiglia e Barcellona al mare cristallino del Mediterraneo orientale, con i panorami spettacolari di Mykonos e Santorini; dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi. Costa ha pensato a una proposta di escursioni con soluzioni adatte a tutti, anche alle famiglie con bambini. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef – Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León – che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L’intrattenimento a bordo, con spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale.