Covid, calo dei casi in Sicilia: -21,7% nell’ultima settimana

Sono stati 289 i nuovi casi di Covid-19, in Sicilia, nella settimana dal 3 al 9 luglio 2023. In base ai dati diffusi dal bollettino settimanale redatto dal Dasoe, il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, si è registrato nell’Isola un sensibile calo di nuovi contagi rispetto ai sette giorni precedenti con un -21.47%, in linea con la tendenza nel territorio nazionale, e con un’incidenza di 6 casi ogni 100.000 abitanti.

La provincia di Palermo è quella che ha fatto segnare il maggior numero di nuovi contagi, 100, quasi un terzo del totale regionale. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Palermo e Siracusa con 8 casi ogni 100.000 abitanti e Caltanissetta (7/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle negli over 90 (11/100.000), tra i 70 e i 79 anni e tra gli 80 e gli 89 anni (10/100.000).