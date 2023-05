Covid, l’annuncio dell’Oms: “E’ finita l’emergenza sanitaria globale”

La notizia tanto attesa è arrivata: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente conclusa la pandemia da Covid

Dramma, isolamento, vite capovolte forse per sempre, tragedie in tutto il mondo.

Ad oltre 3 anni di distanza dai primi casi registrati nell’epicentro Wuhan, dopo purtroppo milioni di vittime registrate su tutto il pianeta, è stata finalmente dichiarata conclusa la pandemia da Covid-19, iniziata ufficialmente il 30 gennaio 2020.

L’annuncio dell’Oms

L’annuncio è arrivato questo pomeriggio direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tramite le parole del direttore generale Oms Tedros Ghebreyesus.

“Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere – le parole di Ghebreyesus – Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori”.