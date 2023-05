Covid: mascherina in studi medici o pediatrici, Ordini: “Servono linee guida”

Filippo Anelli, presidente della Fnomceo: "Se il periodo epidemiologico ci lascia tranquilli, è possibile essere più elastici"

L’ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci che ha alleggerito l’obbligo della mascherina in ospedale, prevede per gli studi dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e per gli studi privati che sia “discrezione” del medico decidere se far indossare o meno il dispositivo. “Il medico non prende una decisione in base al tempo, se è sereno o nuvoloso, ma lo fa con criteri epidemiologici e di sicurezza nei confronti degli assistiti e di chi lavora nello studio.

Elasticità nei periodi più tranquilli

C’è bisogno di linee guida che aiutino a comprendere come e quando usare le mascherine negli studi, magari le società scientifiche possono intervenire e dare indicazioni. Se il periodo epidemiologico ci lascia tranquilli, è possibile essere più elastici”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), tornando sulla questione dell’obbligo della mascherine dopo l’ordinanza del ministro della Salute, in vigore dal primo maggio.